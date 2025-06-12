Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» предложил € 15 млн за экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда — As Marca

«Зенит» предложил € 15 млн за экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда — As Marca
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» сделал предложение «Фенербахче» о покупке 32-летнего полузащитника Фреда Родригеса в размере € 15 млн. Об этом сообщает As Marca в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб хочет получить за игрока € 15 млн плюс хавбека сине-бело-голубых Вендела или € 30 млн. Интерес к бразильскому игроку также проявляют «Эвертон», «Аль-Наср», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад».

Фред перешёл в «Фенербахче» из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. Полузащитник выступал в составе «красных дьяволов» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Жерсон будет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго» — ESPN

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android