«Зенит» предложил € 15 млн за экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда — As Marca

«Зенит» сделал предложение «Фенербахче» о покупке 32-летнего полузащитника Фреда Родригеса в размере € 15 млн. Об этом сообщает As Marca в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб хочет получить за игрока € 15 млн плюс хавбека сине-бело-голубых Вендела или € 30 млн. Интерес к бразильскому игроку также проявляют «Эвертон», «Аль-Наср», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад».

Фред перешёл в «Фенербахче» из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. Полузащитник выступал в составе «красных дьяволов» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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