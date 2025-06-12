Гранат — о Даку: для чего «Зениту» столько одноплановых нападающих?

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат высказался о возможном переходе нападающего казанской команды Мирлинда Даку в «Зенит».

«Конечно, Даку — огромная потеря для «Рубина». Это основополагающий футболист в команде, который забивает очень много. В первое время команде будет очень тяжело, если в кратчайшие сроки не найдут достойную замену.

Но возникает вопрос — для чего «Зениту» столько одноплановых нападающих? Наверное, одна из главных причин такого трансфера — чтобы Даку не достался другим клубам. Мирлинд точно сильнее всех нападающих, которые сейчас есть в «Зените». Я думаю, что с приходом Даку точно кто-то пойдёт на продажу. Зачем платить одноплановым форвардам высокую зарплату?» — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.