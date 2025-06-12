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Дмитрий Пятибратов высказался о возможном назначении в «Черноморец»

Дмитрий Пятибратов высказался о возможном назначении в «Черноморец»
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Черноморец».

«Мне ничего не известно о том, что я могу возглавить «Черноморец». Я не получал приглашений. Разговоры об этом не имеют под собой почвы, потому что у команды есть главный тренер с действующим контрактом. Пока я не могу это как-то прокомментировать, потому что ничего не знаю.

Дело не в том, интересно или неинтересно работать в какой-либо команде. Новороссийск — это тот город, который вызывает у меня положительные эмоции. Мы с «Чайкой» играли против «Черноморца» и выиграли. У них была отличная поддержка болельщиков, а также собраны хорошие футболисты. Но до этого говорили, что я могу оказаться в тульском «Арсенале». Сейчас все эти разговоры беспредметные. Хотел бы я или нет, однако сначала нужно получить приглашение, а уже потом — думать. Я слежу за событиями и переживал за Новороссийск, потому что там много игроков, с которыми я знаком: Мастерной, Акбашев и Черов, а также знаком с некоторыми людьми из тренерского штаба и руководителями. Если моя фамилия где-то фигурирует, это хорошо», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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