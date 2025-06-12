«Дроэда» может не сыграть в Лиге конференций из-за общих владельцев с «Силькеборгом»

ФК «Дроэда Юнайтед» опубликовал заявление на тему запрета на выступление в следующем сезоне Лиги конференций. Команда отобралась в этот турнир как действующий обладатель Кубка Ирландии. Оба клуба входят в систему Trivela Group.

«Уважаемые болельщики и друзья «Дроэда Юнайтед»!

Клуб подтверждает, что УЕФА уведомил нас, что нам грозит исключение из Лиги конференции УЕФА в связи с тем, что «Дроэда Юнайтед» и «Силькеборг» квалифицировались в одно и то же соревнование. И это несмотря на значительные усилия клуба по конструктивной работе с УЕФА по внесению необходимых изменений в структуру собственности и управления, которые позволили бы участвовать в соревнованиях в течение последних нескольких месяцев.

Мы потрясены таким возможным развитием событий и считаем, что данное решение будет суровым и несправедливым, с учётом того, как непоследовательно, на наш взгляд, доносились и применялись в разных клубах совершенно новые изменения правил в этом году. Сейчас мы подаём апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). С учётом того, что мы находимся в самом разгаре судебного разбирательства, и из уважения к этому процессу, УЕФА, CFCB (Орган финансового контроля УЕФА. — Прим. «Чемпионата») и общей спортивной честности, мы не можем поделиться информацией в данный момент.

Мы можем сказать следующее: даже в этот поздний час мы боремся за то, чтобы сделать всё возможное, чтобы защитить место наших игроков, болельщиков и сообщества в Европе. Мы ведём активный диалог с УЕФА уже несколько месяцев и предложили передачу акций, трастовые соглашения и различные другие обязательства в соответствии с недавним прецедентом CFCB, но все эти усилия были отвергнуты. Тем не менее мы с нетерпением ждём возможности быть услышанными в CAS и заранее благодарим вас за поддержку.

Сохраняйте веру», — сообщается на официальном сайте команды.