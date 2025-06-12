Де Брёйне двумя словами отреагировал на переход в «Наполи»

Новоиспечённый полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне отреагировал на подписание контракта с неаполитанским клубом.

«Я здесь», — написал бельгийский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию фотографиями, как его встречают журналисты и болельщики.

Фото: sscnapoli.it

Ранее СМИ сообщили, что трудовое соглашение с Де Брёйне рассчитано на три года. 33-летний хавбек будет зарабатывать в составе неаполитанского клуба € 5 млн в год.

В минувшем сезоне Де Брёйне отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за «Манчестер Сити». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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