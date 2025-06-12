«Манчестер Сити» купит 18-летнего таланта из Норвегии за € 14,6 млн — The Athletic

«Манчестер Сити» достиг соглашения с «Русенборгом» о подписании контракта с 18-летним полузащитником Сверре Нюпаном. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» приобретут норвежского футболиста за € 14,6 млн. Предположительно, контракт с Нюпаном будет рассчитан до 2030 года. Ожидается, что после завершения сделки 18-летний хавбек отправится в аренду на сезон с целью дальнейшего прогресса.

В минувшем сезоне Нюпан принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: