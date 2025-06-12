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Александр Мостовой: «Зенит» покупает Даку, чтобы он не достался никому другому

Александр Мостовой: «Зенит» покупает Даку, чтобы он не достался никому другому
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит».

«Вопрос правильный — зачем «Зениту» ещё Даку? Но и ответ достаточно лёгкий! Мы сколько раз говорили, что у «Зенита» преимущество в том, что есть 11 основных футболистов и ещё 15 — в запасе. Петербуржцам в любом случае не помешает Даку. Мы же не знаем, возможно, кто-то уйдёт — не зря говорят про Кассьерру. Ясно, что Даку после хорошего сезона — претендент номер один после Кордобы, Гонду или Угальде. У «Зенита» всегда есть преимущество, потому что они могут купить любого. Возможно, клуб покупает Даку, чтобы он никому другому не достался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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