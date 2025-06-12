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«Роналду не удивил». Ник Вольтемаде — об игре с пятикратным обладателем «Золотого мяча»

«Роналду не удивил». Ник Вольтемаде — об игре с пятикратным обладателем «Золотого мяча»
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Нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде поделился впечатлениями от соперничества с 40-летним форвардом португальской национальной команды Криштиану Роналду. Германия уступила Португалии в полуфинале Лиги наций со счётом 1:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

«Так часто бывает в жизни, когда ты представляешь себе, что всё будет здорово и захватывающе, но когда оказываешься участником событий, то это становится обычным моментом. Так было и здесь.

Я думал, что подобное впечатлит меня сильнее. Конечно, это был Роналду, все его знают. Однако всё было не так, как я себе представлял, я не был впечатлён. Был рад увидеть его и других соперников, сравнить себя с ними. Пожалуй, моё представление было немного лучше и масштабнее, чем получилось в реальной жизни», — приводит слова Вольтемаде Goal.

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