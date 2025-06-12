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«Галатасарай» объявил о подписании Зане, игрок будет получать € 9+3 млн за сезон

«Галатасарай» объявил о подписании Зане, игрок будет получать € 9+3 млн за сезон
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«Галатасарай» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о подписании контракта с крайним нападающим Лероем Зане. Трудовое соглашение рассчитано на три года и начнёт действовать с 1 июля.

Подчёркивается, что немецкий футболист будет получать € 9 млн в год в качестве гарантированного оклада и ещё € 3 млн — в виде бонуса за лояльность.

Ранее в СМИ сообщали, что Зане сыграет на клубном чемпионате мира в составе «Баварии», контракт с которой у него рассчитан до 30 июня 2025 года. В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний вингер провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.

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