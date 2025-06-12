Александр Мостовой — о Жерсоне: как ещё заманить таких футболистов в РПЛ? Только деньгами!

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой дал комментарий на тему возможного перехода полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит».

«€ 25 млн за Жерсона — это сумасшедшие деньги для нашего чемпионата! Мы не играем в еврокубках, поэтому идёт переплата. Как ещё заманить таких футболистов в РПЛ? Только деньгами! Полгода назад «Зенит» купил Луиса Энрике за большие деньги, однако видно, что он сильный и хороший футболист.

Анчелотти следит за всеми бразильскими футболистами. Все футбольные люди следят за какими-то игроками, особенно если ты тренер сборной. Если бы Анчелотти не был тренером сборной Бразилии, вряд ли бы он следил за Жерсоном в России. Если Жерсон в порядке и играет за сборную, Анчелотти обязан следить за ним. Роналду играет в Саудовской Аравии, но за ним же следят!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.