Квинси Промес арестован в Дубае — De Telegraaf

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за клуб «Дубай Юнайтед», арестован в Дубае из-за запроса об экстрадиции в Нидерланды. Агент игрока подтвердил эту информацию для De Telegraaf, но отказался от других комментариев.

Сообщается, что экс-игрока красно-белых арестовали в его доме после полуночи в четверг. Промеса перевели в центр содержания под стражей в Дубае. 33-летний нападающий может быть доставлен самолётом в Нидерланды, где он будет отбывать наказание в виде 7,5 года лишения свободы.

Напомним, ранее суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на шесть лет по делу об организации контрабанды запрещённых веществ. Также футболист был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Сторона футболиста подала апелляцию.

Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

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