Овчинников: как назначать тренера в «Пари НН»? Неизвестно, где команда будет играть

Российский специалист Валерий Овчинников высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Пари НН».

«Нормально оцениваю увольнение Гончаренко из «Пари НН». Команда вылетела в Первую лигу, и на данный момент пока ещё неизвестно, где клуб будет выступать дальше. Почему считали, что Гончаренко — это спаситель нижегородского футбола? Как теперь назначать нового главного тренера в «Пари НН», если неизвестно, где команда будет выступать? От этого зависит контракт», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Белорусский специалист возглавлял нижегородский клуб с октября 2024 года. По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и проиграл «Сочи» в переходных матчах (3:4).