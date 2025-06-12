Нидерландский журналист: будущее Промеса — тюрьма, это его собственный выбор

Нидерландский журналист Йерун Каптейнс прокомментировал информацию о задержании в Дубае экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«Думаю, будущее Промеса — тюрьма. Уже неважно, как к нему относятся в Нидерландах. Он ударил ножом своего родственника и торговал наркотиками на миллионы евро. Это был его собственный выбор», — сказал Каптейнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее появилась информация, что Промес был задержан в Дубае. Вероятно, его ждёт экстрадиция на родину в Нидерланды. Новость о задержании подтвердил адвокат экс-футболиста «Спартака», однако подробностей не привёл.

Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на шесть лет по делу об организации контрабанды запрещённых веществ. Также футболист был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.