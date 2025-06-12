Губерниев — об аресте Промеса: отсидит срок и вернётся с чистой совестью на свободу!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об аресте бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Я всегда говорил, что преступнику Промесу место в тюрьме, хоть и футболист он хороший! Отсидит срок и вернётся с чистой совестью на свободу! Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером команды не взял…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее адвокат Промеса подтвердил новость об аресте нападающего для De Telegraaf. Сообщается, что экс-игрока красно-белых арестовали в его доме после полуночи в четверг. Промеса перевели в центр содержания под стражей в Дубае. 33-летний нападающий может быть доставлен самолётом в Нидерланды, где он будет отбывать наказание в виде 7,5 года лишения свободы.

Напомним, ранее суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на шесть лет по делу об организации контрабанды запрещённых веществ. Также футболист был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Сторона футболиста подала апелляцию.

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