Появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо»

В сети появилось фото с презентации Валерия Карпина в качестве главного тренера московского «Динамо». Вероятно, трудовое соглашение с 56-летним специалистом будет рассчитано до 2028 года.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бело-голубые договорились с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист, был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» заняло пятое место, а «Ростов» расположился на восьмой строчке.

Как сборная России играет при Карпине: