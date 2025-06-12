Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо»

Появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

В сети появилось фото с презентации Валерия Карпина в качестве главного тренера московского «Динамо». Вероятно, трудовое соглашение с 56-летним специалистом будет рассчитано до 2028 года.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бело-голубые договорились с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист, был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» заняло пятое место, а «Ростов» расположился на восьмой строчке.

Материалы по теме
«Всех всё устраивает». Глушаков — о вероятной работе Карпина в «Динамо» и сборной России

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android