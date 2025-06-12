«Играл бы и бесплатно, но это запрещено». Касорла — о любви к «Овьедо»

Полузащитник «Овьедо» Санти Касорла высказался о своей любви к клубу.

«Играл бы и бесплатно, но это запрещено. Я сказал своему агенту: «Мне не нужны деньги!»

А президента клуба попросил, чтобы была минимальная зарплата, а 10% от продажи футболок с моей фамилией направили на нужды академии. Тем же вечером контракт и подписали», — сказал Касорла в интервью журналисту Сиду Лоу.

Касорла является воспитанником «Овьедо», он вернулся в эту команду в 2023 году. На протяжении своей карьеры хавбек также выступал за «Вильярреал», «Малагу», «Арсенал» и другие команды. Ранее «Овьедо» пробился в финал плей-офф за выход в Ла Лигу.