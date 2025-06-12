Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Играл бы и бесплатно, но это запрещено». Касорла — о любви к «Овьедо»

«Играл бы и бесплатно, но это запрещено». Касорла — о любви к «Овьедо»
Комментарии

Полузащитник «Овьедо» Санти Касорла высказался о своей любви к клубу.

«Играл бы и бесплатно, но это запрещено. Я сказал своему агенту: «Мне не нужны деньги!»

А президента клуба попросил, чтобы была минимальная зарплата, а 10% от продажи футболок с моей фамилией направили на нужды академии. Тем же вечером контракт и подписали», — сказал Касорла в интервью журналисту Сиду Лоу.

Касорла является воспитанником «Овьедо», он вернулся в эту команду в 2023 году. На протяжении своей карьеры хавбек также выступал за «Вильярреал», «Малагу», «Арсенал» и другие команды. Ранее «Овьедо» пробился в финал плей-офф за выход в Ла Лигу.

Материалы по теме
Гол Касорлы помог «Овьедо» выйти в финал стыковых матчей за выход в Ла Лигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android