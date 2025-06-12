Станислав Черчесов — один из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши

Российский специалист Станислав Черчесов – один из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Михал Пробеж, занимавший этот пост с апреля 2023 года, покинул его после поражения от Финляндии (1:2) в отборочном цикле к чемпионату мира, а также после конфликта со звёздным форвардом команды Робертом Левандовским. Нападающий «Барселоны» после этого заявил, что не будет играть за команду, пока её тренирует Пробеж.

Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.