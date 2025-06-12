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Агент Писарского заявил об активации выкупа футболиста «Сочи»

Агент Писарского заявил об активации выкупа футболиста «Сочи»
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Футбольный агент Артем Бабырь, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, сообщил, что футболист продолжит карьеру в «Сочи», за который в прошлом сезоне выступал в рамках аренды.

«У Писарского до 30 июня арендное соглашение с «Сочи». Уже с 1 июля у него должен активироваться пункт о переходе на полноценной основе в «Сочи». В контракте было прописано: если клуб выходит в РПЛ, а Владимир делает ряд своих задач, которые он выполнил, всё складывается, чтобы он стал полноценным игроком. Осталось это оформить только юридически», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 30 матчах за сочинцев футболист забил шесть голов и отдал пять голевых передач. По итогам сезона команда оформила выход в РПЛ через переходные игры.

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