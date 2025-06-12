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«Фламенго» хочет купить Барко на замену Жерсону, близкому к переходу в «Зенит» — BolaVIP

«Фламенго» хочет купить Барко на замену Жерсону, близкому к переходу в «Зенит» — BolaVIP
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«Фламенго» рассчитывает купить полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко на деньги, вырученные с потенциального трансфера хавбека Жерсона в «Зенит». Об этом сообщает BolaVIP.

По информации источника, аргентинский футболист не испытывает сильного желания возвращаться в Южную Америку, так как хочет продолжить карьеру в Европе. Но красно-чёрные готовы предложить 26-летнему игроку большую заработную плату с целью переубедить его.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» может заплатить «Фламенго» отступные за Жерсона в размере € 25 млн после клубного чемпионата мира.

Барко перешёл в «Спартак» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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