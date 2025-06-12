Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Капленко рассказал об интересе клубов РПЛ к игроку

Агент Капленко рассказал об интересе клубов РПЛ к игроку
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы полузащитника «Химок» Кирилла Капленко, заявил, что сейчас ведёт переговоры о расторжении контракта своего клиента с подмосковной командой. Ранее «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ, под вопросом существование клуба.

«Мы сейчас занимаемся расторжением контракта с «Химками», чтобы закрыть ситуацию юридически и Кирилл стал свободным агентом. Параллельно занимаемся поиском новой команды. Надеемся, что Кирилл продолжит карьеру в команде РПЛ. К нему есть интерес: пара клубов из РПЛ и несколько команд под задачу выхода. Он перешёл в «Химки», травмировался и много пропустил. Я не знаю, почему он не играл, когда восстановился. Но это футбол, каждый тренер видит по-своему. Для меня, когда Кирилл находится в лучших кондициях, он является одним из лучших на своей позиции. Я уверен, когда он трудоустроится и получит шанс, он всем всё покажет. Дай бог, чтобы обошлось без травм. Не просто так за него платили большие деньги «Балтика» и «Химки».

Это футболист сборной Беларуси. В футболе бывают разные моменты: травма его надломила. Однако ничего страшного, у него впереди большое будущее. Сейчас он поддерживает форму и тренируется в расположении минского «Динамо», чтобы быть готовым для новой команды», — сказал Бобырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Химки» летят в «небесную лигу». Но за игроками теперь идут «Краснодар» и другие топы
«Химки» летят в «небесную лигу». Но за игроками теперь идут «Краснодар» и другие топы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android