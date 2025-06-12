Агент Капленко рассказал об интересе клубов РПЛ к игроку

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы полузащитника «Химок» Кирилла Капленко, заявил, что сейчас ведёт переговоры о расторжении контракта своего клиента с подмосковной командой. Ранее «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ, под вопросом существование клуба.

«Мы сейчас занимаемся расторжением контракта с «Химками», чтобы закрыть ситуацию юридически и Кирилл стал свободным агентом. Параллельно занимаемся поиском новой команды. Надеемся, что Кирилл продолжит карьеру в команде РПЛ. К нему есть интерес: пара клубов из РПЛ и несколько команд под задачу выхода. Он перешёл в «Химки», травмировался и много пропустил. Я не знаю, почему он не играл, когда восстановился. Но это футбол, каждый тренер видит по-своему. Для меня, когда Кирилл находится в лучших кондициях, он является одним из лучших на своей позиции. Я уверен, когда он трудоустроится и получит шанс, он всем всё покажет. Дай бог, чтобы обошлось без травм. Не просто так за него платили большие деньги «Балтика» и «Химки».

Это футболист сборной Беларуси. В футболе бывают разные моменты: травма его надломила. Однако ничего страшного, у него впереди большое будущее. Сейчас он поддерживает форму и тренируется в расположении минского «Динамо», чтобы быть готовым для новой команды», — сказал Бобырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.