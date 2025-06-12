Стало известно, что капитан сборной России Баринов сказал в перерыве матча с Беларусью

В Сети появилось видео, на котором капитан сборной России Дмитрий Баринов произносит мотивационную речь в перерыве товарищеской встречи с национальной командой Беларуси (4:1).

«Парни, сразу говорю: надо добавить эмоций. Мужики, эмоций! Сейчас играем и разминаемся вообще без эмоций. Я понимаю, всем тяжело. Последний вдох, и будем отдыхать. Давайте, давайте!» — приводит слова Баринова официальный телеграм-канал сборной России.

В июне 2025 года подопечные Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграли дома вничью с Нигерией (1:1) и разгромили на выезде Беларусь (4:1). В текущем рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место.