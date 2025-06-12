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Стало известно, что капитан сборной России Баринов сказал в перерыве матча с Беларусью

Стало известно, что капитан сборной России Баринов сказал в перерыве матча с Беларусью
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В Сети появилось видео, на котором капитан сборной России Дмитрий Баринов произносит мотивационную речь в перерыве товарищеской встречи с национальной командой Беларуси (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Парни, сразу говорю: надо добавить эмоций. Мужики, эмоций! Сейчас играем и разминаемся вообще без эмоций. Я понимаю, всем тяжело. Последний вдох, и будем отдыхать. Давайте, давайте!» — приводит слова Баринова официальный телеграм-канал сборной России.

В июне 2025 года подопечные Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграли дома вничью с Нигерией (1:1) и разгромили на выезде Беларусь (4:1). В текущем рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место.

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