«Фламенго» готов заплатить «Спартаку» € 13-15 млн за переход Барко — источник

«Фламенго» проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко и предпримет попытку приобрести его в случае неудачи с подписанием хавбека московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает известный футбольный агент, специалист по южноамериканскому рынку Тимур Лепсая в своём телаграм-канале.

По информации источника, красно-чёрные рассчитывают завершить сделку со «Спартаком» по Барко за € 13-15 млн.

Барко перешёл в «Спартак» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Как появился «Спартак»: