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«Я всё скажу, когда придёт время». Дьёкереш — о трансферных слухах

«Я всё скажу, когда придёт время». Дьёкереш — о трансферных слухах
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш в соцсетях отреагировал на многочисленные слухи о своём будущем.

«Сейчас вокруг полно слухов, бо́льшая их часть не соответствует действительности. Я всё скажу, когда придёт время», — написал швед на своей странице.

Ранее сообщалось о конфликте Дьёкереша со «Спортингом» из-за якобы нежелания лиссабонского клуба расставаться с игроком. По слухам, коллективы АПЛ следят за ситуацией.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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