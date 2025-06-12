«Арсенал» предложил € 55+10 млн за Дьёкереша, «Спортинг» оценивает игрока дороже — Record

«Арсенал» сделал предложение в размере € 55+10 млн за 27-летнего форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает Record.

По информации источника, «канониры» предложили € 55 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 10 млн — в виде бонусов. Однако президент португальского клуба Фредерико Варандас ранее заявил, что не отпустит нападающего даже за € 60+10 млн. Ранее агент Дьёкереша, как и сам футболист, сообщали, что именно за указанную сумму «Спортинг» обещал продать игрока.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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