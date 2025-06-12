Хаким Мастур, ставший звездой YouTube в юности, рассказал об опасностях популярности

Бывший игрок «Милана» Хаким Мастур, который был популярен в интернете из-за своей выдающейся техники, рассказал, какие опасности таит в себе подобного рода внимание к своей персоне.

«Слава пришла чересчур преждевременно. Я был молод и не ощущал опасности. Когда ты подросток, ещё не выступавший за взрослую команду, всё это может оказаться коварным. В соцсетях создаётся некорректный образ: необходимо себя показывать, что-то всем доказывать, мы живём не ради себя. Однако это выдумка. Сейчас это часть жизни молодых футболистов, но тогда – нет. Я был первым.

Меня окружали не те люди. Окружающие и сама система видели во мне машину по зарабатыванию денег, а не парня, который просто шёл к своей мечте. Контракты, финансы, медийность… А я думал лишь о футболе. К примеру, в 2016 году, после моей аренды в «Малаге», я был очень близок к переходу в «ПСЖ». Президент много общался с моим отцом. Однако всё сорвалось, поскольку некоторые люди желали уничтожить мою карьеру – из-за того, что я ушёл от них.

Этот хайп был классным, но в итоге моя собственная жизнь ушла на второй план. Я не рос как обычный человек. Социальные сети немного отняли у меня детство – я понял, что у меня вообще нет друзей. Это чувство одиночества я до сих пор ощущаю. Даже сейчас у меня нет друзей. Если бы я собирался поехать в отпуск с кем-то, кроме сестры или родителей – я бы и не знал с кем. Возможно, это была цена, которую пришлось заплатить.

Мне 26 лет, я не ставлю себе никаких ограничений, в долгосрочной перспективе я всё ещё мечтаю сыграть в Лиге чемпионов, на чемпионате мира… Но я также хотел бы подготовиться к своей будущей жизни, возможно, изучать психологию, вероятно, из-за всего, через что я прошёл», — приводит слова Мастура L'Équipe

Мастура называли одним из самых многообещающих молодых талантов, когда в 2012 году его подписал «Милан». Однако он так и не смог сыграть ни одного матча за россонери, аренды в «Малагу» и «Зволле» также не увенчались успехом.

Мастур сыграл семь встреч за сборную Италии до 16 лет, но в 2015 году дебютировал за национальную команду Марокко.