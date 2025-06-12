Червиченко: бред, что Карпина не надо назначать в «Динамо» из-за спартаковского прошлого

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил, повлияет ли спартаковское прошлое на карьеру Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо».

«Карпин — хороший выбор для «Динамо». Почему нет? Карпин показал, что может работать не только со звёздными футболистами, но и открывать новые имена, ставить определённую игру и работать креативно. Думаю, его назначение логично. Скорее всего, «Динамо» ещё усилится двумя-тремя футболистами из «Ростова».

Бред, что не надо назначать Карпина в «Динамо» из-за его спартаковского прошлого. Спартаковцы тоже были против перехода Бескова, но получились неплохие времена. Эти истории больше надуманы для неспокойных болельщиков. Бывают ситуации, как в Испании с «Реалом» и «Барселоной». А у нас, кроме противостояния ЦСКА и «Спартака», другого антагонизма нет. Поэтому сложно сказать, почему динамовцы недовольны спартаковским прошлым Карпина», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.