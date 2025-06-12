«Атлетико» улучшил предложение до € 20 млн за переход Тео Эрнандеса — Ди Марцио

Мадридский «Атлетико» сделал улучшенное предложение для «Милана» в размере € 20 млн с целью приобретения 27-летнего левого защитника Тео Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «россонери» отклонили первоначальное предложение «матрасников» на € 15 млн. Подчёркивается, что стороны «всё ближе и ближе» к достижению соглашения. Ранее Эрнандес отказался от перехода в «Аль-Хиляль».

В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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