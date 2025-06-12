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Брат Лички объяснил причину отказа тренера возглавить ЦСКА

Брат Лички объяснил причину отказа тренера возглавить ЦСКА
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Марио Личка, брат бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, поделился информацией о переговорах чешского специалиста с московским ЦСКА.

«ЦСКА был заинтересован в подписании контракта с Марцелом, как и два других клуба из России, но мы отказались от этих предложений, так как пока хотим поработать в другой стране. Но, возможно, в будущем вернёмся в РПЛ, этого нельзя исключать», — приводит слова Марио Лички «РБ Спорт».

В понедельник, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе из клуба сербского тренера Марко Николича, который был назначен на эту должность летом 2024 года. По итогам минувшего сезона красно-синие заняли третье место в РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России.

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