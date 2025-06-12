«Бавария» сделала заявление по Лерою Зане после его перехода в «Галатасарай»

«Бавария» на официальном сайте проинформировала, что крайний нападающий Лерой Зане присоединится к «Галатасараю» после 30 июня, когда истечёт срок действия его контракта. В связи с этим 29-летний вингер в составе мюнхенской команды примет участие в клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня.

«Если у игрока есть другое предложение и он его принимает, это совершенно нормально. Это законно, и нет никаких обид. Также общим решением подтверждено, что Зане будет с командой на групповом этапе клубного чемпионата мира и потенциально — на стадии 1/8 финала турнира», — сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

Зане выступает в составе немецкого гранда с лета 2020 года.

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