«Манчестер Юнайтед» интересен Дуглас Луис, «Ювентус» оценивает игрока в £ 30 млн — GMS

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 27-летнему полузащитнику «Ювентуса» Дугласу Луису. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, туринский клуб хочет продать бразильского футболиста и готов рассмотреть предложения в размере £ 30 млн (€ 35,1 млн). «Красные дьяволы» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ноттингем Форест» и бывшего клуба Луиса «Астон Виллы».

Полузащитник перешёл в «Ювентус» из «Астон Виллы» летом 2024 года. За этот период Луис принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

Материалы по теме Дуглас Луис хочет вернуться в Англию — Tuttosport

Самый дорогой трансфер в истории футбола: