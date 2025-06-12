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«Тоттенхэм» объявил о назначении Томаса Франка, контракт рассчитан до 2028 года

«Тоттенхэм» объявил о назначении Томаса Франка, контракт рассчитан до 2028 года
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«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о назначении Томаса Франка на пост главного тренера лондонской команды. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до 2028 года.

«В лице Томаса мы назначаем одного из самых прогрессивных и инновационных главных тренеров в футболе. У него есть успешный опыт в развитии игроков и команды. Мы с нетерпением ждём, когда он начнёт руководить командой в предстоящем сезоне», — сказано в заявлении «шпор».

Ранее СМИ сообщали, что «Брентфорд» согласился отпустить Франка в «Тоттенхэм» за сумму около € 12 млн. Датский специалист возглавлял «пчёл» с октября 2018 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Тоттенхэм» занял 17-е место, а «Брентфорд» — 10-е.

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