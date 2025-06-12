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Официальный аккаунт Duolingo отреагировал на речь Трента на испанском

Официальный аккаунт Duolingo отреагировал на речь Трента на испанском
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Защитник Трент Александер-Арнольд, перешедший из «Ливерпуля» в «Реал», привлёк своей приветственной речью внимание соцсетей. Футболист произнёс её на испанском.

«Добрый день! Большое спасибо президенту Флорентино Пересу и клубу за эту возможность. Перейти в «Реал» — подобное не происходит каждый день. Мечта, ставшая явью. Я очень рад и горд здесь находиться. Не могу дождаться выхода на поле в составе «Реала». Понимаю, что требования высоки, но готов всё отдать ради команды и болельщиков. Хочу выиграть много титулов и наслаждаться игрой за лучший клуб мира — мадридский «Реал», — сказал игрок во время торжественного мероприятия.

На это отреагировал официальный аккаунт приложения для изучения языков Duolingo.

«Спасибо за 1000-дневную серию уроков, Трент!» — сказано на странице приложения в соцсети X.

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