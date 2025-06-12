Кирилл Гоцук близок к переходу в «Урал»

Бывший защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук близок к переходу в «Урал». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Помимо этого, игрок интересен «Оренбургу», но «Урал» является фаворитом в борьбе за подписание футболиста.

В 31 матче прошедшего клубного сезона футболист забил два гола. «Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте, заработав 27 очков.

«Урал» закончил прошлый сезон на четвёртом месте в Первой лиге с 59 очками. В переходных встречах за право выступать в высшем дивизионе российского первенства уральцы уступили «Ахмату».