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Прокуратура Нидерландов подтвердила начало процедуры экстрадиции Квинси Промеса

Прокуратура Нидерландов подтвердила начало процедуры экстрадиции Квинси Промеса
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В прокуратуре Нидерландов подтвердили начало процесса экстрадиции бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Мы начали процедуру экстрадиции. Как только он [Промес] окажется в Нидерландах, мы опубликуем информацию», — сообщили в нидерландской прокуратуре изданию AD.

Подчёркивается, что данному государственному органу запретили давать развёрнутые комментарии по делу Промеса.

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-игрока красно-белых арестовали в его доме после полуночи в четверг. Промеса перевели в центр содержания под стражей в Дубае. 33-летний нападающий может быть доставлен самолётом в Нидерланды, где он будет отбывать наказание в виде 7,5 года лишения свободы.

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