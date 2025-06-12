Ван Бронкхорст может войти в штаб Слота в «Ливерпуле» — talkSPORT

Бывший футболист сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст может стать помощником Арне Слота в «Ливерпуле». Об этом сообщает talkSPORT.

Согласно источнику, ван Бронкхорст займёт место Джона Хейтинги, который ранее стал главным тренером «Аякса».

До этого ван Бронкхорст уже работал в качестве главного тренера в «Фейеноорде» (чемпионство, два Кубка и два Суперкубка Нидерландов), «Гуанчжоу Сити», «Рейнджерс» (Кубок Шотландии и серебряные медали Лиги Европы) и в «Бешикташе» (Суперкубок Турции).

«Ливерпуль» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Англии, заработав 84 очка. Это 20-й подобный трофей в коллекции мерсисайдцев.