Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Бронкхорст может войти в штаб Слота в «Ливерпуле» — talkSPORT

Ван Бронкхорст может войти в штаб Слота в «Ливерпуле» — talkSPORT
Комментарии

Бывший футболист сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст может стать помощником Арне Слота в «Ливерпуле». Об этом сообщает talkSPORT.

Согласно источнику, ван Бронкхорст займёт место Джона Хейтинги, который ранее стал главным тренером «Аякса».

До этого ван Бронкхорст уже работал в качестве главного тренера в «Фейеноорде» (чемпионство, два Кубка и два Суперкубка Нидерландов), «Гуанчжоу Сити», «Рейнджерс» (Кубок Шотландии и серебряные медали Лиги Европы) и в «Бешикташе» (Суперкубок Турции).

«Ливерпуль» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Англии, заработав 84 очка. Это 20-й подобный трофей в коллекции мерсисайдцев.

Материалы по теме
«Ливерпуль» намерен купить Брэдли Баркола у «ПСЖ» — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android