«Милан» рассматривает Зинченко в качестве замены для Тео Эрнандеса — Caught Offside

«Милан» нацелился на покупку 28-летнего левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «россонери» видят в украинском футболисте замену для Тео Эрнандеса, близкого к переходу в мадридский «Атлетико». «Матрасники» увеличили предложение по 27-летнему защитнику до € 18-20 млн.

Зинченко выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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