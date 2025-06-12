В Кубке Английской лиги вернут предварительный раунд

В следующем сезоне Кубка Английской лиги будет сыгран предварительный раунд — впервые с розыгрыша-2011/2012. Об этом сообщает официальный сайт EFL.

Причиной изменения регламента турнира стало участие девяти клубов английской Премьер-лиги в еврокубковых турнирах следующего сезона. Таким образом, в предварительном раунде сыграют четыре команды, а в первом и втором раундах число команд уменьшится по сравнению с таковым на аналогичной стадии в прошлых розыгрышах. Клубы АПЛ, принимающие участие в турнирах УЕФА, начнут свой путь в Кубке лиги с третьего раунда.

В предварительном раунде сыграют две команды, вышедшие из Национальной лиги во Вторую лигу (из пятого дивизиона в четвёртый) – «Барнет» и «Олдхэм Атлетик», а также клубы Второй лиги, финишировавшие на 21-м и 22-м месте – «Аккрингтон Стэнли» и «Ньюпорт Каунти».

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед».