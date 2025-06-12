«Ливерпулю» интересен Осимхен, зарплата форварда может помешать переходу — GMS

В «Ливерпуле» рассматривают вариант с подписанием 26-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, проведшего минувший сезон в аренде в «Галатасарае». Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, препятствием на пути перехода нигерийского футболиста в английский клуб может стать его зарплата, которая приблизительно составляет £ 400 тыс. (€ 468 тыс.) в неделю. На текущий момент лидером в борьбе за подписание Осимхена является «Галатасарай». Однако не исключено, что игрок может пойти на сокращение оклада ради трансфера в элитный европейский клуб.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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