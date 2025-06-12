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«Наполи» может приобрести нападающего «Ливерпуля» — Football Italia

«Наполи» может приобрести нападающего «Ливерпуля» — Football Italia
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«Наполи» настаивает на переходе 25-летнего форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, неаполитанский клуб недавно контактировал с уругвайским нападающим. При этом чемпион Италии также присматривается к форварду «Манчестер Юнайтед» Расмусу Хойлунду и нападающему «Удинезе» Лоренцо Лукке.

В минувшем сезоне Нуньес принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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