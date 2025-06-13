12 июня состоялось четыре матча чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 12 июня:

группа D. Украина — Дания — 2:3;

группа B. Чехия — Англия — 1:3;

группа D. Финляндия — Нидерланды — 2:2;

группа B. Германия — Словения — 3:0.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.

Сколько стоят молодые футболисты: