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«Брентфорд» в соцсетях поблагодарил Франка за годы работы в клубе

«Брентфорд» в соцсетях поблагодарил Франка за годы работы в клубе
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«Брентфорд» опубликовал на своей странице в соцсетях благодарность бывшему главному тренеру команды Томасу Франку за годы, проведённые в клубе.

«С Томасом связано очень много особенных моментов, и никто не забудет тот день на «Уэмбли», когда мы выиграли плей-офф [за выход в АПЛ по итогам сезона-2020/2021]. Он понимал, что мы пытаемся здесь создать, и его мудрость, тренерское мастерство и эмоциональный интеллект помогли изменить клуб.

Дело не только в том, что вы видите на поле, у него была особая связь с болельщиками», — приводит слова футбольного директора «Брентфорда» Фила Джайлса официальный аккаунт «пчёл» в соцсети X.

Томас Франк работал в «Брентфорде» с 2016 по 2025 год.

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