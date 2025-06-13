«Брентфорд» в соцсетях поблагодарил Франка за годы работы в клубе

«Брентфорд» опубликовал на своей странице в соцсетях благодарность бывшему главному тренеру команды Томасу Франку за годы, проведённые в клубе.

«С Томасом связано очень много особенных моментов, и никто не забудет тот день на «Уэмбли», когда мы выиграли плей-офф [за выход в АПЛ по итогам сезона-2020/2021]. Он понимал, что мы пытаемся здесь создать, и его мудрость, тренерское мастерство и эмоциональный интеллект помогли изменить клуб.

Дело не только в том, что вы видите на поле, у него была особая связь с болельщиками», — приводит слова футбольного директора «Брентфорда» Фила Джайлса официальный аккаунт «пчёл» в соцсети X.

Томас Франк работал в «Брентфорде» с 2016 по 2025 год.