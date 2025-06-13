«Просто веселился». Рюдигер — о жесте в адрес фанатов «Атлетико», за который получил штраф

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о провокационном жесте, показанном им болельщикам «Атлетико» после победы в ответном очном матче команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2, пен. 4:2 по сумме двух встреч). Позднее УЕФА оштрафовал немецкого футболиста на € 40 тыс.

«Нас освистывали, и мы подвергались оскорблениями. Мы подошли туда потому, что наши болельщики сидели немного выше на трибунах. Я просто хотел немного повеселиться, это ведь тоже часть футбола», — сказал Рюдигер в интервью Amazon Prime.

В минувшем сезоне Рюдигер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: