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«Просто веселился». Рюдигер — о жесте в адрес фанатов «Атлетико», за который получил штраф

«Просто веселился». Рюдигер — о жесте в адрес фанатов «Атлетико», за который получил штраф
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о провокационном жесте, показанном им болельщикам «Атлетико» после победы в ответном очном матче команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2, пен. 4:2 по сумме двух встреч). Позднее УЕФА оштрафовал немецкого футболиста на € 40 тыс.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Нас освистывали, и мы подвергались оскорблениями. Мы подошли туда потому, что наши болельщики сидели немного выше на трибунах. Я просто хотел немного повеселиться, это ведь тоже часть футбола», — сказал Рюдигер в интервью Amazon Prime.

В минувшем сезоне Рюдигер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке:

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