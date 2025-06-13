«Мирандес» разгромил «Расинг» и сыграет в финале плей-офф за выход в Ла Лигу

«Мирандес» крупно обыграл «Расинг» в ответном полуфинальном матче стыкового мини-турнира за выход в Ла Лигу. Встреча завершилась со счётом 4:1. Матч прошёл на стадионе «Мунисипаль де Андува» (Миранда-де-Эбро, Испания).

Урко Изета на седьмой минуте вывел хозяев поля вперёд. Магетт Гейе на 12-й минуте сравнял счёт. На 63-й минуте гости потеряли преимущество: автоголом отметился Хокин Эскьета, на 66-й минуте гол в свои ворота отправил Хавьер Кастро. На 70-й минуте Исета оформил дубль.

Первая встреча этих команд завершилась со счётом 3:3.

В финале стыкового противостояния «Мирандес» встретится с «Овьедо», матчи состоятся 15 и 21 июня.