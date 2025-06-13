«Мирандес» разгромил «Расинг» и сыграет в финале плей-офф за выход в Ла Лигу
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«Мирандес» крупно обыграл «Расинг» в ответном полуфинальном матче стыкового мини-турнира за выход в Ла Лигу. Встреча завершилась со счётом 4:1. Матч прошёл на стадионе «Мунисипаль де Андува» (Миранда-де-Эбро, Испания).
Испания — Сегунда . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
12 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Окончен
4 : 1
Расинг
Сантандер
1:0 Izeta – 7' 1:1 Гейе – 12' 2:1 Эскьета – 63' 3:1 Кастро – 66' 4:1 Izeta – 70'
Урко Изета на седьмой минуте вывел хозяев поля вперёд. Магетт Гейе на 12-й минуте сравнял счёт. На 63-й минуте гости потеряли преимущество: автоголом отметился Хокин Эскьета, на 66-й минуте гол в свои ворота отправил Хавьер Кастро. На 70-й минуте Исета оформил дубль.
Первая встреча этих команд завершилась со счётом 3:3.
В финале стыкового противостояния «Мирандес» встретится с «Овьедо», матчи состоятся 15 и 21 июня.
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