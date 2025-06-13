«Замалек» просит у «Зенита» и ЦСКА $ 4 млн за игрока сборной Египта — AfricaFoot

«Зенит» и ЦСКА проявляют интерес к 24-летнему центральному защитнику сборной Египта и «Замалека» Хоссаму Абдельмагиду. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, египетская команда просит у российских клубов $ 4 млн (€ 3,4 млн) за футболиста. Подчёркивается, что Абдельмагид не хочет продлевать трудовое соглашение, заканчивающееся летом 2027 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

За сборную Египта Абдельмагид провёл две встречи.

Сколько зарабатывают футболисты: