Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Замалек» просит у «Зенита» и ЦСКА $ 4 млн за игрока сборной Египта — AfricaFoot

«Замалек» просит у «Зенита» и ЦСКА $ 4 млн за игрока сборной Египта — AfricaFoot
Комментарии

«Зенит» и ЦСКА проявляют интерес к 24-летнему центральному защитнику сборной Египта и «Замалека» Хоссаму Абдельмагиду. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, египетская команда просит у российских клубов $ 4 млн (€ 3,4 млн) за футболиста. Подчёркивается, что Абдельмагид не хочет продлевать трудовое соглашение, заканчивающееся летом 2027 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

За сборную Египта Абдельмагид провёл две встречи.

Материалы по теме
«Фламенго» хочет купить Барко на замену Жерсону, близкому к переходу в «Зенит» — BolaVIP

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android