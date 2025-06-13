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Клуб, выигравший первый чемпионат Шотландии в истории, будет переформирован

Клуб, выигравший первый чемпионат Шотландии в истории, будет переформирован
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Шотландский «Дамбартон» претерпит процедуру ликвидации и возрождения под обновлённым названием. Об этом сообщает The Herald.

Клуб, основанный в 1872 году, станет первой с 2012 года командой Шотландской профессиональной лиги, которая будет ликвидирована, ранее через подобное прошёл «Рейнджерс». «Дамбартон» является первым в истории чемпионом Шотландии и одним из наиболее успешных клубов этой страны в XIX веке. С ноября команда находится под внешним управлением, по итогам прошлого сезона коллектив вылетел во Вторую лигу (четвёртый дивизион).

«Дамбартон» будет возрождён под именем Dumbarton Football Club 1872 Ltd, ранее владельцем команды стал канадский бизнесмен Марио Лапоинт.

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