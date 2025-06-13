Стало известно, почему Флик хочет подписать 36-летнего Перишича в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик попросил руководство клуба подписать 36-летнего крайнего нападающего ПСВ Ивана Перишича, чей контракт с нидерландским клубом заканчивается 30 июня. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий специалист хочет, чтобы хорватский футболист перешёл в стан сине-гранатовых, поскольку считает, что он может помочь команде своими опытом, универсальностью, конкурентоспособностью. Кроме того, Флик полагает, что Перишич положительным образом повлияет на атмосферу в раздевалке.

Немецкий тренер работал с Перишичем, когда он выступал в составе «Баварии» в сезоне-2019/2020.

В минувшем сезоне хорват принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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