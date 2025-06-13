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Колыванов — об аресте Промеса: сам взял свою карьеру и поставил на ней крест

Колыванов — об аресте Промеса: сам взял свою карьеру и поставил на ней крест
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался об аресте в Дубае бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест. Жалко. Мне было приятно смотреть на него на футбольном поле. На него посмотришь — добрый мальчик. Никогда не видел, чтобы он голос повышал. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся, — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Сообщается, что форварда арестовали в его доме после полуночи в четверг, 12 июня. Квинси перевели в центр содержания под стражей в Дубае. Он может быть доставлен самолётом в Нидерланды, где будет отбывать наказание в виде 7,5 года лишения свободы.

Ранее амстердамский суд заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде запрещённых веществ. Кроме того, он получил ещё 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Адвокаты футболиста подали апелляционную жалобу на вынесенные приговоры.

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