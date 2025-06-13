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Эдуард Мор: никто Карпина в «Спартак» не звал. Болельщики «Динамо» должны быть довольны

Эдуард Мор: никто Карпина в «Спартак» не звал. Болельщики «Динамо» должны быть довольны
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о вероятном назначении главного тренера сборной России и экс-полузащитника красно-белых Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо» на правах совмещения.

«Никто Карпина в «Спартак» не звал. И если его не зовут красно‑белые, то ему вообще не работать на клубном уровне? Болельщики «Динамо» должны быть довольны. Они получат одного из лучших специалистов в стране, тренера, который полон энтузиазма. Я даже не вижу причин для сомнений или недовольства», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в информационном пространстве появилось фото Валерия Карпина с подписания контракта с московским «Динамо». Официально о заключении соглашения ещё не объявлено.

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