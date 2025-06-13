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«Пик карьеры на данный момент». Эдуард Мор — о вероятном назначении Карпина в «Динамо»

«Пик карьеры на данный момент». Эдуард Мор — о вероятном назначении Карпина в «Динамо»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос о сравнении бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички и вероятного нового — главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«У Карпина харизма, которой нет ни у кого. И у него более фундаментальный футбол. У него не забалуешь: дисциплина на первом месте. Он для футболистов очень большой авторитет. Работая в «Динамо», Карпин будет выкладываться на 1 000 000%. Для него это пик карьеры на данный момент. Это главная вещь для тренера», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее в информационном пространстве появилось фото Валерия Карпина с подписания контракта с московским «Динамо» с номером 2028 на клубной футболке, при этом официально о заключении соглашения объявлено не было. До конца февраля 2025 года специалист тренировал «Ростов».

«Динамо» в прошедшем сезоне-2024/2025 набрало 56 очков в 30 матчах и заняло пятое место, Марцел Личка был уволен со своего поста 1 мая 2025 года, концовку сезона бело-голубые провели под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.

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Видео: Как сборная России играет при Карпине:

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