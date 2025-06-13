Эдуард Мор оценил переход Николая Комличенко в «Локомотив»

Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор высказался о трансфере 29-летнего нападающего Николая Комличенко из «Ростова» в московский «Локомотив».

«Комличенко — это безусловное усиление для «Локомотива». В этом нет никаких сомнений. И для самого Комличенко это идеальный вариант продолжения карьеры. Он нужен «Локомотиву», а для него московский клуб — это шаг вперёд», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 июня было официально объявлено о переходе Николая Комличенко в «Локомотив» с подписанием контракта сроком на три года. В прошедшем сезоне на счету форварда 37 матчей за «Ростов» во всех турнирах, девять забитых мячей и четыре результативных паса.

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